Миасс, Челябинская область, , 13:03 — REGNUM

В южноуральском Миассе гражданин заплатил мошенникам более 35 тыс. рублей за якобы одобренный кредит в размере 150 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщили в областном управлении МВД.

Гражданин увидел в интернете объявление о предоставлении кредита. Заполнил на сайте заявку и затем ему позвонила якобы сотрудница банка, заявившая, что кредит одобрен. Но чтобы его получить, потребовала 2500 рублей якобы на оформление документов. Затем у гражданина вытянули деньги на «оплату страховки» и на другие услуги.

Потом мошенники перестали выходить на связь. Кредит гражданин так и не получил и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.