Вена, , 13:12 — REGNUM

Напряженная сцена разыгралась в приюте для беженцев в Вене (Австрия) вечером 24 июля: молодой мужчина попытался совершить самоубийство на глазах у чиновников, что закончилось дракой с полицией. Об этом пишет газета Heute.

По-видимому, конфликт начался из-за невыплаченного беженцу из Ирана пособия. После появления полицейских 32-летний мужчина попытался убить себя опасным для окружающих способом. Двоим полицейским пришлось применить силу и вступить с ним в драку, чтобы предотвратить самоубийство. К потасовке присоединились брат и невестка беженца, начавшие избивать стоящих на коленях полицейских. Ситуацию удалось взять под контроль после прибытия подкрепления.

Несостоявшегося самоубийцу отправили в психиатрическое отделение одной из венских больниц, против его родственников возбуждено дело о нападении с применением физического насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий случай с участием спецназа произошел в приюте для беженцев в немецком Крефельде осенью 2018 года. Тогда мигрант из Албании, пытаясь избежать депортации, угрожал убить собственного ребенка.