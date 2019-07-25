Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM

В Екатеринбурге бывшая руководитель отдела продаж городского Почтамта признана виновной в присвоении имущества, вверенного виновному, совершённого с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимая полностью признала свою вину. Женщину приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что преступление произошло в период с 2017—2018 годов. Осуждённая, будучи руководителем отдела продаж «Почты России» в Екатеринбурге, получила для распространения лотерейные билеты. По договору, непроданные билеты подлежали утилизации. Однако женщина присваивала их себе и получала по ним выигрыши в указанный период. Таким образом она обратила в свою пользу более 21 тыс. билетов стоимостью 100 рублей за штуку, а ущерб нанесённый противоправными действиями превысил 2,1 млн рублей.