Курган, , 13:01 — REGNUM

В Курганской области осуждена пенсионерка, истязавшая приёмных детей. Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Судом установлено, что являясь приёмной матерю 9 несовершеннолетних детей, в период с марта 2017 года по февраль 2018 года осужденная ненадлежащим образом исполняла обязанности приёмного родителя по воспитанию и развитию подопечных. А именно не обеспечивала их полноценным питанием, сезонной одеждой, заставляла выполнять физически тяжелую работу по хозяйству. Кроме того, она неоднократно била детей подручными предметами, пристёгивала к кроватям, а также запирала их в сарае на длительное время.

История жуткой жизни этих детей у приёмной матери шокировала не только жителей Курганской области, но и далеко за её пределами. Была проведена инспекция органов опеки по весму региону. Выявлены многочисленные недостатки в работе чиновников с приёмными семьями. Дело пенсионерки-истязательницы рассматривалось Щучанским районным судом. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч.2 ст.117, п."д» ч.2 ст.127, п."д» ч.2 ст.127, п.п."д, ж» ч.2 ст.127, п."д» ч.2 ст.127, ст.156 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетних», «Незаконное лишение человека свободы», «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» и другие)

Осуждённая понесла условное наказание сроком пять лет. Приговор в законную силу не вступил.

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