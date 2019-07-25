Байкальск, Иркутская область, , 12:42 — REGNUM

Весьма тревожный погодный прогноз со ссылкой на синоптиков передали на ближайшие два дня иркутские спасатели.

ГУ МЧС по Иркутской области «26 июля в западных селеопасных районах, 27 июля в западных, северо-западных, центральных, южных, 28 июля и в верхнеленских районах ожидаются сильные, очень сильные и продолжительные сильные дожди грозы, град, порывы северо-западного ветра до 13−18 м/с».

Именно подобной ситуации больше всего опасаются учёные и сторонники петиции, обратившие в очередной раз внимание властей на миллионы тонн ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, до сих пор хранящихся на берегах Байкала. Закрывшееся предприятие расположено близ Байкальска, это самая южная часть Приангарья.

Ранее байкальский общественник Андрей Ершов отмечал, что из-за возможных селей в озеро Байкал может смыть столько отходов (карт со шлам-лигнином), оставшихся от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, сколько бы он сбрасывал в течение 700 лет.

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