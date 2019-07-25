Байкальск, Иркутская область, 25 июля 2019, 12:42 — REGNUM
Весьма тревожный погодный прогноз со ссылкой на синоптиков передали на ближайшие два дня иркутские спасатели.
Именно подобной ситуации больше всего опасаются учёные и сторонники петиции, обратившие в очередной раз внимание властей на миллионы тонн ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, до сих пор хранящихся на берегах Байкала. Закрывшееся предприятие расположено близ Байкальска, это самая южная часть Приангарья.
Ранее байкальский общественник Андрей Ершов отмечал, что из-за возможных селей в озеро Байкал может смыть столько отходов (карт со шлам-лигнином), оставшихся от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, сколько бы он сбрасывал в течение 700 лет.
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