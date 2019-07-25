Омск, , 12:34 — REGNUM

С 22 июля Омск страдал от накрывшей город дымки из-за лесных пожаров, действующих в других регионах Сибири. А сегодня, 25 июля, на столицу Омской области обрушился ливень с градом.

«Стена воды быстро скрыла не только дальние строения, но и дома, расположенные вблизи. Уже на расстоянии в пятьдесят метров ничего нельзя было заметить», — передаёт Оm1.ru.

Вскоре начался град, от которого автомобилисты пытались спасти свои машины под мостами и козырьками.

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 26 июля в Омской области ожидается местами небольшой дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный 4−9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура — +19−24 градуса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, регионы Сибири и Урала сообщают о задымлении, которое связывают с лесными пожарами, действующими в Красноярском крае и Иркутской области (на утро 25 июля в этих регионах общая площадь лесных пожаров составляла порядка 1,4 млн га). Один из таких регионов — Омска область. 23 июля в областном главке МЧС сообщили, что дымка над Омской областью сохранится еще два-три дня.

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