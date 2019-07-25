Брянск, , 12:34 — REGNUM

В Брянске полиция задержала гражданина Таджикистана, которого подозревают в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. По версии следствия, кроме наркопотребителей, злоумышленник продавал героин и мелким сбытчикам, сообщили 25 июля в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Оперативная съемка. Изъятые наркотики Пресс-служба УМВД Брянской области

В полиции считают, что подозреваемый реализовывал наркотики на территории всей области. При задержании у иностранца изъяли 246 граммов героина, расфасованных в 100 свёртков. В квартире мужчины обнаружили ещё 197 граммов наркотика, а также весы и упаковочный материал.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. За сбыт наркотиков в крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с наложением крупного штрафа.