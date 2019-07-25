Казань, , 12:33 — REGNUM

В Татарии 25 и 26 июля ожидаются жаркие дни, температура воздуха прогреется днем до 28 °C, ночью средняя температура составит около 18 °C. Однако уже в воскресенье, 28 июля, летнюю погоду сменит резкое похолодание.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 28 июля дневная температура не превысит 20 °C, в ночные часы будет еще холоднее — до 12 °C.

Новая неделя ожидается еще более холодной, днем температура воздуха ожидается в районе 15 °C, ночью — до 9 °C.

Кроме того, если 25−26 июля вероятность осадков оценивается на уровне нуля, то уже с 27 июля не исключены дожди и грозы.

ИА REGNUM напоминает, согласно прогнозам синоптиков, на следующей неделе в ряде регионов России ожидается даже мокрый снег. Во многих регионах температура может быть ниже климатической нормы на 4−10°С.