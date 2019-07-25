Гуйян, Китай, , 12:27 — REGNUM

Количество жертв схода оползня в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая увеличилось до 15, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.­ ­

По данным на 8:00 по местному времени 25 июля, было найдено 15 тел погибших в результате схода оползня, 11 человек удалось спасти и еще 30 по-прежнему числятся попавшими без вести.

Напомним, что оползень сошел в уезде Шуйчэн города Люпаньшуй, погребя под горной породой 21 здание. Более 50 человек, проживавших там, пострадали, сообщили спасатели. Раненные получают лечение в госпитале.

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