Хабаровск, , 12:20 — REGNUM

Хабаровск заливает дождём. С начала суток 25 июля 2019 года выпала треть месячной нормы осадков. Улицы затоплены, транспорт стоит, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Хабаровске затоплены улицы, автомобили плавают, трамваи не ходят. Инструкция запрещает движение трамваев при глубине воды на улицах выше 10 см.

Обильные осадки принёс в Хабаровск циклон, который натворил уже бед в ЕАО и Приамурье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае, в северных районах введён режим из-за разлива рек. В Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском районах подтоплены 12 домов, жители размещены в пункте временного размещения в Новом Ургале.