Якутск, , 12:17 — REGNUM

Аэропорт Якутска задержал за два дня семь местных рейсов трёх авиакомпаний из-за дыма от лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

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«Из-за задымленности в принимающих аэропортах задержаны рейсы из Якутска в Батагай и Нюрбу», — пояснили в компании «Полярные авиалинии».

В авиакомпании «Якутия» сообщили, что запланированные на 25 июля рейсы перенесли на 26 июля.

Не «открывают небо» и для рейсов из Якутска авиакомпании «ИрАэро».

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких районах Якутии бушуют лесные пожары. Режим ЧС ввели в Момском и Верхоянском районах. Причины пожара — неконтролируемые палы и сухая погода.