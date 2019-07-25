Симферополь, , 12:03 — REGNUM

Экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на территории Республики Крым 26−30 июля распространило республиканское министерство чрезвычайных ситуаций.

«Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 26−30 июля в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в регионе действует запрет на разведение костров, использование мангалов и других приспособлений с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов.

Добавим, что по данным 25 июля днём на территории Крыма ожидается до + 30 градусов, переменная облачность. Возможны дожди и грозы.