Симферополь, 25 июля 2019, 12:03 — REGNUM
Экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на территории Республики Крым 26−30 июля распространило республиканское министерство чрезвычайных ситуаций.
«Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 26−30 июля в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в регионе действует запрет на разведение костров, использование мангалов и других приспособлений с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов.
Добавим, что по данным 25 июля днём на территории Крыма ожидается до + 30 градусов, переменная облачность. Возможны дожди и грозы.