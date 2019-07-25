Могадишо, , 12:07 — REGNUM

Мэр столицы Сомали Могадишо Абдирахман Омар Осман должен быть доставлен на лечение в Турцию вместе с несколькими другими ранеными в результате теракта, совершенного 24 июля. Жертвами теракта стали шесть человек, после атаки мэр Могадишо до сих пор не приходил в сознание. Об этом передает BBC со ссылкой на заявление местных чиновников от 25 июля.

Атаку во время совещания по безопасности в мэрии Могадишо совершила террористка-смертница. Группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за нападение.

Известно, что «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится свергнуть центральное правительство Сомали и регулярно проводит нападения в Могадишо, несмотря на активное присутствие миротворцев Африканского союза и обученных США сомалийских войск.

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