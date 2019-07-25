Хабаровск, , 12:00 — REGNUM

Следственный комитет в Хабаровском крае возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей.

По уточненным данным, за медпомощью в больницы Хабаровска после прогулок у пешеходного фонтана обратились не менее 45 детей в возрасте от 1 года до 12 лет.

14 детей госпитализированы, тяжелых случаев нет.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Хабаровске в детскую клиническую больницу были госпитализированы 19 детей, ещё 18 детей получили амбулаторную помощь. Причиной отравления стала вода в пешеходном фонтане, в ней найдена инфекция.

Ранее около 200 пациентов психинтерната в Хабаровском крае заболели сальмонеллезом из-за грубых нарушений правил хранения и приготовления пищи в учреждении.