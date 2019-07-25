Иркутск, , 11:55 — REGNUM

Иркутские спасатели известили о начале дополнительных проверок противопожарной безопасности в детских лагерях и палаточных городках. Как следует из официальной информации регионального ГУ МЧС РФ, на эти действия их сподвигла недавняя трагедия, произошедшая на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего на территории Иркутской области на учете находятся 843 детских учреждения, занимающихся летним оздоровлением детей. В их числе — 29 палаточных лагерей, но на сегодняшний день действуют только 19 из них.

Известно, что в рамках дополнительных профилактических мероприятиях в палаточных лагерях специалисты проводят с детьми противопожарные инструктажи, знакомят с планами эвакуации и вручают памятки с номерами телефонов экстренных служб. На объектах также проходит проверка готовности персонала к экстренным ситуациям и своевременной эвакуации детей в безопасную зону.

Напомним, массовые внеплановые проверки детских палаточных лагерей в России начались после того, как в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» вспыхнули палатки, в которых погибли несколько детей.

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