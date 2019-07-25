Чебоксары, , 11:48 — REGNUM

В Чебоксарах и Новочебоксарске завершены судебные разбирательства по двум убийствам, которые были совершены в марте 2019 года. В столице Чувашии в ходе разбирательств установлено, что подсудимый — невменяемый, в Новочебоксарске злоумышленник пытался сослаться на необходимость самообороны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

В Чебоксарах 44-летний местный житель, обвинённый в убийстве своего 70-летнего знакомого, признан судом невменяемым. Убийство было совершено в ночь с 12 на 13 марта после совместного употребления спиртных напитков. Следствием установлено, что злоумышленник нанёс пожилому хозяину квартиры множество ударов кухонным ножом, от полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что чебоксарец страдает хроническим психическим расстройством, поэтому суд вынес постановление о принудительном лечении в психиатрическом стационаре. Постановление суда не вступило в законную силу.

В Новочебоксарске признан виновным в убийстве 47-летний горожанин. Преступление было совершено в марте 2019 года во время застолья в квартире осуждённого. Согласно материалам дела, мужчины поссорились на почве личных неприязненных отношений.

«Хозяин квартиры схватил нож и нанёс им множество ударов гостю. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления. В судебном заседании подсудимый, отрицая умышленный характер преступления, указывал на наличие в его действиях признаков необходимой обороны», — говорят в надзорном ведомстве, подчеркнув, что суду были предоставлены «неоспоримые доказательства» того, что преступление было совершено умышленно.

Суд назначил десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.