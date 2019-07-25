Хабаровск, , 11:49 — REGNUM

Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова заявила, что родители погибших во время пожара в «Холдоми» детей должны были лично убедиться в законности палаточного лагеря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Родители должны были убедиться в законности работы лагеря. Родители же созванивались с детьми… Они же в нескольких километрах. Поехали, посмотрели, увидели этот интервал между палатками… Родители знали, что там находится, и никто не озаботился узнать, законно ли это вообще. Невозможно организовать там круглосуточное дежурство всех служб, в частном лагере», — заявила сенатор Грешнякова на пресс-конференции в Москве, посвященной пожару в детском палаточном лагере под Хабаровском.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля 2019 года под Хабаровском в палаточном лагере в горнолыжном центре «Холдоми» случился пожар. Одна девочка погибла, трое детей скончались в реанимации ЦРБ Солнечного района.

Возбуждены уголовные дела, расследование поручено центральному аппарату СК РФ.

Соболезнования семьям погибших детей выразил Владимир Путин. Президент лично будет знакомиться с материалами расследования.