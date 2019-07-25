Москва, , 11:49 — REGNUM

При подготовке к вылету самолета авиакомпании «Северный ветер» самоходный трап повредил обшивку борта в аэропорту «Шереметьево». Об этом 25 июля со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщает РБК.

Как сообщили в авиакомпании, из-за инцидента пассажиры, которые должны были лететь на Boeing 737 из Москвы в Ереван, будут отправлены резервным самолетом.

«Ориентировочное время задержки составит 30 минут», — говорится в сообщении авиакомпании «Северный ветер».

Напомним, за последнее время это уже второй инцидент с рейсом Москва — Ереван авиакомпании «Северный ветер». Так, 19 июля во время разбега самолета по взлётной полосе произошло задымление в салоне. Из-за этого полет был прекращен, а все пассажиры эвакуированы. В ходе эвакуации по надувным трапам пострадали пять человек.

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