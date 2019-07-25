Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM

В Ростовской области на трассе М4 «Дон» произошло ДТП, в котором погибли три человека. В аварии пострадал ребёнок. Как уточнили в региональном управлении МВД РФ, восьмилетний мальчик госпитализирован.

В ведомстве уточнили, что на 1088-м километре автодороги столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Hyundai Solaris. Иномарку от удара отбросило на попутный Mercedes-Benz. В ДТП погибли водитель иномарки и двое его пассажиров. Ребёнок получил травмы.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель большегруза, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. По данному факту проводится проверка.