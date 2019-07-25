Тулун, Иркутская область, , 11:36 — REGNUM

В Тулуне, городе, наиболее пострадавшем от мощнейшего наводнения в Иркутской области, сегодня, 25 июля, чествовали волонтёров — 70 неравнодушных школьников и студентов, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Наводнение в Тулуне. Школа Цитата из видео очевидцев

Напомним, паводок в Тулун пришёл в ночь на 27 июня. Река Ия вышла из берегов и с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу, смывая всё на своём пути: строения, дома, животных, людей. Но, по многочисленным свидетельствам очевидцев, и спасатели, и власти оказались не готовыми к активным действиям, спасение утопающих легло на плечи «самих утопающих» и волонтеров.

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Волонтёров, помогавших спасать пострадавших от потопа в Тулуне, отблагодарили арбузами и тортами ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели также отметили, что и после того, как вода ушла, неравнодушные подростки наравне со взрослыми вместо летних каникул вышли на разбор завалов.

МЧС РФ «На протяжении 29 дней эти ребята проделали большую работу по обеспечению пострадавшего населения города Тулуна всем необходимым, в том числе и информационной поддержкой, чем оказали неоценимую услугу как органам власти, так и жителям».

Вместе с благодарностью помощникам спасателей вручили арбузы и торты.