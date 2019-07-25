Тулун, Иркутская область, 25 июля 2019, 11:36 — REGNUM
В Тулуне, городе, наиболее пострадавшем от мощнейшего наводнения в Иркутской области, сегодня, 25 июля, чествовали волонтёров — 70 неравнодушных школьников и студентов, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
Напомним, паводок в Тулун пришёл в ночь на 27 июня. Река Ия вышла из берегов и с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу, смывая всё на своём пути: строения, дома, животных, людей. Но, по многочисленным свидетельствам очевидцев, и спасатели, и власти оказались не готовыми к активным действиям, спасение утопающих легло на плечи «самих утопающих» и волонтеров.
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Спасатели также отметили, что и после того, как вода ушла, неравнодушные подростки наравне со взрослыми вместо летних каникул вышли на разбор завалов.
Вместе с благодарностью помощникам спасателей вручили арбузы и торты.