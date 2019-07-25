Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM

В Екатеринбурге в результате ЧП во время строительства моста «Макаровский» погиб водитель манипулятора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По факту несчастного случая на производстве надзорные органы организовали проверку соблюдения правил техники безопасности и охраны труда.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в 10:00 по местному времени на стройплощадке по улице Челюскинцев, где возводится новый мост «Макаровский». Во время выполнения работ стрела манипулятора задела линию электропередач, в результате чего произошло возгорание автомобиля.

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Ситуация осложнилась тем, что перед тем, как начать тушение манипулятора, необходимо было обесточить электролинии. В результате водитель машины оставался некоторое время внутри.

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