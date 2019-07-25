Иерусалим, 25 июля 2019, 11:35 — REGNUM
Правоохранительные службы Израиля арестовали 16 палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 25 июля Anadolu Ajansi.
Арестованные подозреваются в причастности к террористической деятельности, направленной против еврейского государства. В их отношении проводятся необходимые проверки.
Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.
В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 5 тыс. 700 палестинцев, в числе которых женщины, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.
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