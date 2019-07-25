История вопроса

В ночь на 22 июля 2019 года в детском палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края произошёл пожар. Одна девочка погибла на месте, еще трое детей были госпитализированы и впоследствии скончались.





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