Посёлок городского типа Солнечный, Хабаровский край, 25 июля 2019, 11:28 — REGNUM
Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал директора детского лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова на два месяца, сообщает 25 июля корреспондент ИА REGNUM.
Так, Кузнецову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 сентября.
Напомним, пожар в палаточном лагере «Холдоми», расположенном в Солнечном районе Хабаровского края, произошёл ночью на 23 июля. Огонь полностью уничтожил 20 из 26 палаток. В результате пожара погибли четверо детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Читайте также: Власти Хабаровского края закрыли лагерь «Холдоми»