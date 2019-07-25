Екатеринбург, 25 июля 2019, 11:26 — REGNUM
Побитый екатеринбургский общественник Алексей Беззуб подал заявление в городскую полицию. Об этом он заявил ИА ЕАН.
В документе Беззуб указал, что подозревает одного депутата гордумы в заказе нападения. Общественник не припомнил, чтобы ему за последние годы приходили какие-то угрозы. В прошлом же месяце Беззуб вступил в клинч со скандальным депутатом прямо во время заседания рабочей группы по храму в Екатеринбурге.
Напомним, нападение на общественника совершили 24 июля 2019 года. Двое молодых людей инсценировали ограбление. У Беззуба уже диагностировали перелом ребра.
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