Рим, , 11:23 — REGNUM

Жертвой крушения вертолета возле острова Горгона у берегов Тосканы в Италии 22 июля стала российская бегунья Екатерина Кархина, сообщает газета Il Tirreno.

Отмечается, что Кархина находилась на борту воздушного судна вместе с Максимом Сычевым, который в настоящее время считается пропавшим без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля вертолёт упал в море у побережья Тосканы, не подав никаких сигналов бедствия. На его борту находились два человека, тело погибшей женщины было найдено. Поиски 37-летнего мужчины продолжаются.

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