Барнаул, , 11:19 — REGNUM

По итогам проверок пожарной безопасности в 874 детских оздоровительных лагерях Алтайского края было выявлено около 80 нарушений требований, но все они уже устранены. Подробности сегодня, 25 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС РФ.

Проверка пожароопасности в алтайских лагерях отдыха ГУ МЧС по Алтайскому краю

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Константин Илясов напомнил, что недавняя трагедия в Хабаровском крае не оставила равнодушным никого. Именно поэтому вопросы обеспечения безопасности детей в местах массового отдыха сейчас на особом контроле.

Константин Илясов «В связи с чрезвычайной ситуацией в Хабаровском крае в наши подчиненные подразделения 23 июля было направлено специальное указание о еженедельном посещении загородных лагерей и усилении профилактической работы».

Спасатель также отметил, что в Алтайском крае действовало шесть палаточных лагерей, но на данный момент все они благополучно завершили свою работу.

«Скорее всего, в таком формате отдых больше организовываться не будет, дети будут размещаться только в капитальных постройках, проверенных и принятых к эксплуатации», — подчеркнул Константин Илясов.

Напомним, пожар в палаточном лагере «Холдоми», где в момент ЧП находились 189 детей, произошёл ночью на 23 июля. Огонь полностью уничтожил 20 из 26 палаток. Одна девочка погибла сразу, ещё трое детей скончались сутки спустя в реанимации Солнечной ЦРБ. Сегодня, 25 июля, жертв пожара проводили в последний путь.

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