Аргаяш, Челябинская область, , 11:18 — REGNUM

В Челябинской области лобовое столкновение двух «Жигулей» стоило жизни пятерым людям. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

ДТП произошло ночью на шестом километре дороги Аргаяш — Кулуево. 31-летний водитель машины «ВАЗ 21 074» оказался на «встречке» и там столкнулся с машиной «ВАЗ-2111».

В «ВАЗ 21 074» погибли водитель и двое мужчин. А в другой машине скончались 21-летний водитель и 22-летняя девушка.

Ещё один 22-летний гражданин был госпитализирован, пишет Накануне.Ru.