Красноярск, , 11:16 — REGNUM

Ранее судимый 51-летний житель Красноярска задержан по подозрению в убийстве супруги и матери. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

В отношении мужчины, подозреваемого в двух эпизодах убийства, возбуждено уголовное дело. По предварительной версии следствия, в июле 2018 года в квартире в многоэтажном доме в Красноярске он убил свою 43-летнюю супругу. Это произошло в ходе ссоры на почве ревности. Тело злоумышленник закопал на территории дачного участка в Емельяновском районе.

Женщина почти год считалась пропавшей без вести. Следователи осмотрели дачу, в которой на тот момент, по словам мужчины, проживала его мать. Однако заброшенный вид участка навёл следователей на мысль о том, что здесь давно никого не было.

Обследовав территорию с помощью георадара, следователи обнаружили место, где было закопано тело.

«Под тяжестью предъявленных улик мужчина, который до этого момента утверждал, что не владеет информацией о местонахождении супруги, признался в совершённом преступлении», — говорится в сообщении ведомства.

Также красноярец рассказал о том, что два месяца назад при неустановленных на данный момент обстоятельствах погибла его 83-летняя мать. Её тело он также расчленил и хранил в морозильной камере у себя дома.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 80-летнюю жительницу хабаровского микрорайона Березовый обвиняют в серийных убийствах. Следствие убеждено, что она может быть виновна как минимум в семи убийствах.

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