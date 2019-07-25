Самара, , 11:10 — REGNUM

В Самарской области инспекторы МЧС закрыли несанкционированный детский палаточный лагерь, сообщает 25 июля пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

Отмечается, что решение о закрытии лагеря было принято по результатам работы межведомственной комиссии. В ходе проверке выяснилось, что у лагеря нет ряд документов по организации деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском вспыхнули палатки, установленные незаконно и, в нарушение всех требований безопасности, вплотную друг к другу. В результате одна девочка погибла на месте, трое детей скончались в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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