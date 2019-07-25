Псков, , 11:08 — REGNUM

Главный государственный таможенный инспектор Псковского таможенного поста подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили ИА REGNUM в Северо-Западном следственном управлении Следственного комитета России, в отношении инспектора Псковским следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ.

Следствие считает, что таможенник умышленно не произвёл запрос и проверку необходимых документов, которые позволили бы установить занижение таможенной стоимости декларируемого груза.

«Кроме того, осуществил необоснованный выпуск товара с нарушениями действующего таможенного законодательства, а также не предпринял необходимых мер таможенного контроля», — сообщили в управлении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в апреле 2019 года ещё один инспектор Псковской таможни стал фигурантом уголовного дела о халатности. Нарушения закона были выявлены на МАПП Бурачки (на границе России с Латвией): инспектор пропустил транспортное средства, не проанализовав должным образом его рентгеновское изображение, присвоив ему статус «объект без подозрений», а впоследствии на таможне в Подмосковье в этом грузовике обнаружили тайник с гашишом общей массой около 300 кг.