Кабул, , 11:14 — REGNUM

В четверг, 25 июля, в столице Афганистана прогремели три взрыва. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил пресс-секретарь МВД страны Насрат Рахими.

По его словам, в результате терактов погибли не менее 12 человек, десятки получили ранения.

«Сначала взорвалась магнитная бомба, прикрепленная к микроавтобусу, затем рядом с автобусом смертник осуществил второй взрыв, — сказал Насрат Рахими. — Третий взрыв произошел, когда неизвестные боевики взорвали автомобиль».

Он добавил, что «жертв может оказаться больше после всех трех взрывов».

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападения.