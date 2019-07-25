Большой Камень, Приморский край, , 11:03 — REGNUM

В Приморье прокуратура добилась возврата в собственность муниципалитета земельных участков, незаконно приватизированных депутатом городской думы Большого Камня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Сообщается, что один из депутатов думы города Большой Камень заключил с администрацией города договор аренды четырёх земельных участков и впоследствии предоставил подложные документы о якобы имеющихся на участке объектах недвижимости. Эти документы позволили ему в дальнейшем приобрести землю в собственность по льготной цене, что привело к занижению выкупной стоимости этих участков более чем на 1,2 млн рублей от кадастровой стоимости. Эти участки расположены в непосредственной близости от пляжа «Вальтон», основного места отдыха для жителей и гостей Большого Камня.

Суд в полном объёме удовлетворил требования прокуратуры, признав договора купли-продажи недействительными.

Также сообщается, что в отношении депутата Шкотовским районным судом рассматривается уголовное дело по обвинению его в мошенничестве. Это уже третий депутат действующего созыва думы Большого Камня, в отношении которого заведено уголовное дело о мошенничестве.

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Как сообщало ИА REGNUM, администрацию и думу Большого Камня последние полтора года сотрясают скандалы, в основе которых находятся либо мошеннические действия ряда народных избранников, либо непрофессиональные решения главы города, которые неоднократно отмечались как губернатором Приморья Олегом Кожемяко, так и министром по развитию ДФО и Арктики Александром Козловым.