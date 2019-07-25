Баку, , 10:56 — REGNUM

В Азербайджане потерпел крушение военный самолёт. В настоящее время ведутся поиски пилота, принимаются все необходимые меря для его спасения.

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Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе минобороны Азербайджана, самолёт ВВС страны выполнял ночные учебно-тренировочные полёты и пропал с радаров. Связь с воздушным судном прекратилась 24 июля в 22:00.

«По предварительной версии, в результате авиакатастрофы военный самолёт упал в Каспийское море», — добавили в пресс-службе оборонного ведомства.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Расследованием занимается специальная комиссия, созданная по поручению министра обороны Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл в Польше в начале марта 2019 года. Истребитель МиГ-29 из состава ВВС страны упал на территории Мазовецкого воеводства. Лётчик успел катапультироваться.

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