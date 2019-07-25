Армавир, Краснодарский край, , 10:55 — REGNUM

В городе Армавир Краснодарского края во время конвоирования совершил побег особо опасный преступник, сообщает 25 июля пресс-служба регионального УФСИН.

Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером 24 июля на обменном пункте ст. Армавир-2 между встречным караулом от СИЗО-2 и плановым караулом «Краснодар-Адлер».

Совершивший побег мужчина 1980 года рождения является уроженцем села Устье (Якутия), он обвиняется в особо тяжком преступлении. В настоящее время проводится спецоперация по розыску и задержанию подследственного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в июне из тюрьмы в столице Уругвая сбежал 52-летний осужденныйРокко Морабито, приговоренный более чем к 30 годам лишения свободы и ожидавший экстрадиции в Италию. Он входил в число пяти самых разыскиваемых преступников в Италии

Читайте также: Известный итальянский мафиози сбежал из тюрьмы в Уругвае