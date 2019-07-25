Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 10:58 — REGNUM

В ямальском городе Лабытнанги к 13 годам и трём месяцам колонии приговорён 56-летний местный житель, за насильственные действия сексуального характера в отношении внука и за попытку изнасилования бывшей жены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Напомним, 24 ноября 2018 года житель Лабытнанги, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил бывшую жену, пытаясь её изнасиловать. Спустя сутки, будучи пьяным, он накинулся на малолетнего внука, в отношении которого совершил насильственные действия сексуального характера.

Мужчина был осуждён 24 июля 2019 года по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование») и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Совершение иных действий сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Суд приговорил его к 13 годам и трём месяцам колонии строгого режима.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале судят мужчину за сексуальное насилие над внуком