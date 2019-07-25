Красногорск, , 10:56 — REGNUM

В Подмосковье задержаны лидер уголовно-преступной среды по прозвищу «Олег Чёрный» и два участника организованной группы, подозреваемые в вымогательстве. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По её словам, один из участников группы был ранее судим.

«Установлено, что злоумышленники, угрожая физической расправой и порчей имущества, а также демонстрируя предмет, конструктивно схожий с пистолетом, систематически вымогали у двух местных жителей, занимающихся продажей продуктов питания в районе п. Полуденовка, денежные средства за оказание криминального покровительства», — отметила она.

Уточняется, что в ходе проведения обысков у злоумышленников были обнаружены и изъяты девять мобильных телефонов, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, охотничье ружье «Беретта» и холодное оружие, планшеты, сим-карты, а также пять стреляных гильз.

В настоящий момент изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование. Подозреваемые заключены под стражу, а ряд мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, продолжается.