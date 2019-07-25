Новосибирск, , 10:38 — REGNUM

В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), до 14:00 (местное время) 26 июля сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания дымки, образовавшейся в результате действующих в Красноярском крае природных пожаров.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска, в городе «местами сохраняется лёгкая дымка». Ежедневно проводятся замеры воздуха. Ситуацию контролируют Роспотребнадзор и МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям Новосибирской области при задымлении от природных пожаров соблюдать меры личной безопасности. В том числе по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 25 июля зарегистрировано 129 лесных пожаров на площади 906 тыс. га.

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