Мельбурн, Австралия, , 10:56 — REGNUM

На юго-востоке Мельбурна сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотиков. Об этом 25 июля сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

Тайник был обнаружен 24 июля в Ашбертоне, пригороде Мельбурна.

По данным источников, стражи порядка изъяли 50 граммов «голубого льда», 500 мл масла каннабиса, около пяти литров химического вещества для производства наркотика, а также экстази, стероиды, кетамин и гашиш.

Отмечается, что трем мужчинам и двум женщинам в возрасте от 24 до 37 лет уже предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, связанных с наркотиками, и в ближайшие месяцы они предстанут перед судом.