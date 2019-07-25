Мельбурн, Австралия, 25 июля 2019, 10:56 — REGNUM
На юго-востоке Мельбурна сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотиков. Об этом 25 июля сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.
Тайник был обнаружен 24 июля в Ашбертоне, пригороде Мельбурна.
По данным источников, стражи порядка изъяли 50 граммов «голубого льда», 500 мл масла каннабиса, около пяти литров химического вещества для производства наркотика, а также экстази, стероиды, кетамин и гашиш.
Отмечается, что трем мужчинам и двум женщинам в возрасте от 24 до 37 лет уже предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, связанных с наркотиками, и в ближайшие месяцы они предстанут перед судом.