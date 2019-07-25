село Унда, , 10:31 — REGNUM

Забайкальский край, переживший массовые природные пожары весной 2019 года, постепенно восстанавливает разрушенную стихией инфраструктуру. В этом сегодня, 25 июля, убедился новый глава региона Александр Осипов, побывав в Балейском районе. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в губернаторской пресс-службе.

Глава Забайкалья Александр Осипов и семья Обуховых Правительство Забайкальского края

В селе Унда огнем было уничтожено семь домов. И, несмотря на то, что после ЧП пострадавшие могли выбирать, где им оставаться жить, две семьи решили никуда не уезжать из родного населённого пункта. Это, в частности, семья Обуховых. Общение Александра Осипова с новосёлами проходило в доме, купленном за счет материальной помощи от государства.

Напомним, масштабные пожары в Забайкалье пришли 19 апреля 2019 года вместе со штормовым ветром и непотушенными палами. Огонь быстро перекинулся на людские поселения и чабанские стоянки. В огне сгорели более 12 тысяч голов домашнего скота, более 30 человек получили термические поражения. В селе Унда пострадало 159 человек, из них 42 ребенка.

Ранее сообщалось, что в регионе восстанавливают не только жильё, но и чабанские стоянки.

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