Уфа, , 10:08 — REGNUM

В Башкирии 70-летний житель Туймазы предстанет перед судом за дачу взятки за оформление инвалидности. Услуги были оценены в 25 тыс. рублей, злоумышленник вины не признал, сообщает республиканская прокуратуру.

Перед судом предстанет пенсионер из Туймазы, обвиняемого в даче взятки должностному лицу через посредников (ч. 1 ст. 291 УК РФ). Следствие полагает, что в январе 2017 года мужчина через посредника обратился к директору местного филиала бюро медико-социальной экспертизы с просьбой посодействовать в оформлении первой группы инвалидности для своей супруги. Последняя попросила 25 тыс. рублей, за которые «обеспечила установление женщине инвалидности бессрочно».

В прокуратуре отмечают, что обвиняемый не признал вины, а ранее экс-директор филиала осуждена за взяточничество условно.

Отметим, что ранее Ленинский районный суд Уфы вынес решение в отношении начальника участка местной частной организации. Ему инкриминировали коммерческий подкуп: суд установил, что фигурант уголовного дела согласился за 60 тыс. рублей обеспечить фиктивное трудоустройство женщины маляром и вносить в табели ложные данные об отработанном времени. Сведения нужны были для последующего предоставления в уголовно-исполнительную инспекцию для зачёта исправительных работ. По данным прокуратуры, подсудимый признал свою вину, ему назначено три года условно.