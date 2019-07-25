Липецк, , 10:01 — REGNUM

На дорогах Липецкой области за сутки было выявлено 1641 нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Липецкой области 25 июля.

Шесть водителей привлечены к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, ещё 71 — за непристегнутые ремни безопасности. Камеры на дорогах региона зафиксировали 1227 превышений скорости.

Также в регионе произошло две аварии с мототранспортом, которым управляли несовершеннолетние. В городе Чаплыгине 17-летний водитель мопеда ехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением и столкнулся с ВАЗ-2111. Пострадали водитель мопеда и его 17-летняя пассажирка, которой потребовалась госпитализация. В городе Ельце автомобиль «Нива», предположительно, нарушивший очередность проезда, столкнулся с 16-летним мотоциклистом. Подросток был госпитализирован. Водительского удостоверения у него не было.