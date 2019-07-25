Баку, , 09:56 — REGNUM

В Каспийском море потерпел крушение истребитель-бомбардировщик МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает 25 июля пресс-служба Минобороны этой страны.

Отмечается, что связь с истребителем внезапно пропала 24 июля около 22:00 по местному времени (21:00 мск). Самолет выполнял плановые тренировочные полёты в ночное время. В настоящее время ведется поиск пилота.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Индии потерпел крушение истребитель МиГ-29 из-за проблемы в работе двигателей. Пилот успешно катапультировался.

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