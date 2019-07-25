Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM

Переживший нападение общественник Алексей Беззуб ищет видеозаписи, на которых мог запечатлиться инцидент. Об этом екатеринбуржец сообщил на своей странице Facebook.

По словам потерпевшего, сейчас требуется воссоздать картину произошедшего, а также манёвры нападавших. Видеозаписи с камер окрестных домов уже собирают, заверил Беззуб.

Общественник напрямую обратился и к автомобилистам, которые проезжали по ул. Готвальда (в направлении от улицы Бебеля до ул. Опалихинской) в промежуток от 11:10 до 11:30 (по местному времени) 24 июля 2019 года. Их видеозаписи с регистраторов могут помочь делу.

Напомним, на Беззуба 24 июля 2019 года напали двое молодых мужчин, инсценировав ограбление. У общественника диагностировали перелом ребра.

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