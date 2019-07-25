Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM

После страшного ЧП в Екатеринбурге, где фургон-манипулятор задел высоковольтные провода, спасатели так и не могут вытащить пострадавшего человека из-под машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, передаёт «Новый день».

Пожарные и спецтехника так и не могут начать тушение пожара — нужно отключить напряжение, иначе может произойти трагедия ещё большего масштаба. Все ждут энергетиков — только в их силах приблизить спасение человека, который находится под горящей машиной.

Пока что на улице Гражданской, где и произошло ЧП, перекрыто движение в сторону недавно открытого для екатеринбуржцев Макаровского моста.

Напомним, инцидент произошёл утром 25 июля. Проезжающий манипулятор задел своей стрелой высоковольтные провода, после чего транспорт загорелся.

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