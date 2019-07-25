Екатеринбург, 25 июля 2019, 09:23 — REGNUM
После страшного ЧП в Екатеринбурге, где фургон-манипулятор задел высоковольтные провода, спасатели так и не могут вытащить пострадавшего человека из-под машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, передаёт «Новый день».
Пожарные и спецтехника так и не могут начать тушение пожара — нужно отключить напряжение, иначе может произойти трагедия ещё большего масштаба. Все ждут энергетиков — только в их силах приблизить спасение человека, который находится под горящей машиной.
Пока что на улице Гражданской, где и произошло ЧП, перекрыто движение в сторону недавно открытого для екатеринбуржцев Макаровского моста.
Напомним, инцидент произошёл утром 25 июля. Проезжающий манипулятор задел своей стрелой высоковольтные провода, после чего транспорт загорелся.
Читайте ранее в этом сюжете: У Макаровского моста в Екатеринбурге пытаются спасти человека