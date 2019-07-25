Вашингтон, , 09:19 — REGNUM

Американский миллиардер Джеффри Эпштeйн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних девушек и в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, мог попытаться совершить самоубийство в тюремной камере. Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что Эпштейн на этой неделе был найден в камере лежащим в полубессознательном состоянии, на шее у него были зафиксированы повреждения кожи.

Вместе с тем источники телеканала сообщают, что Эпштейн мог инсценировать попытку самоубийства, чтобы ему улучшили условия содержания. Также не исключено, что на него мог напасть другой заключенный.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2008 году Эпштейн пошел на сделку со следствием и признал свою вину в склонении несовершеннолетних лиц к занятиям проституцией. Миллиардер провел в заключении 13 месяцев, его обязали выплатить компенсацию своим жертвам.

В начале июля 2019 года он был вновь задержан В ходе обыска у него были обнаружены фотографии обнаженных несовершеннолетних девушек. Миллиардеру грозит до 45 лет лишения свободы. Эпштейн не признал себя виновным.

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