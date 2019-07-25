Нур-Султан, , 09:15 — REGNUM

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана ликвидировал канал поставки оружия на территорию республики. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе КНБ.

В ведомстве уточнили, что 18 и 19 июля в Алма-Ате и Чимкенте была проведена спецоперация по задержанию участников преступной группы, занимающейся незаконной реализацией огнестрельного оружия.

Во время проведения следственных действий зафиксированы факты реализации восьми автоматов «Калашникова» и двух пистолетов. В КНБ добавили, что некоторые представители преступной группы являются сторонками деструктивных религиозных течений.

Напомним, по итогам первой половины 2019 года из незаконного оборота в Казахстане было изъято 3 277 единиц огнестрельного оружия, в том числе в рамках акции по возмездной сдаче оружия.

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