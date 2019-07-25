Оренбург, , 09:03 — REGNUM

По факту травмирования мужчины на аттракционе в парке «50-летия СССР» возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

Процессуальное решение принято после доследственной проверки. По данным ведомства, вечером 20 июля местный житель получил травму при падении в аэротрубе. С ушибами головы оренбуржец госпитализирован.

Следственные органы считают, что были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Не обеспечено безопасное использование потребителями аттракциона-тренажера «Парафлайтер» («Аэротруба»).