Оренбург, 25 июля 2019, 09:03 — REGNUM
По факту травмирования мужчины на аттракционе в парке «50-летия СССР» возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.
Процессуальное решение принято после доследственной проверки. По данным ведомства, вечером 20 июля местный житель получил травму при падении в аэротрубе. С ушибами головы оренбуржец госпитализирован.
Следственные органы считают, что были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Не обеспечено безопасное использование потребителями аттракциона-тренажера «Парафлайтер» («Аэротруба»).