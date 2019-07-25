Ульяновск, , 09:03 — REGNUM

В Ульяновской области вынесен приговор бывшему начальнику подразделения исправительной колонии № 8, которого обвинили во взяточничестве. В обмен на незаконное поощрение он издавал заключения о целесообразности условно-досрочного освобождения отдельных заключённых, сообщает прокуратура региона.

Перед судом предстал бывший начальник отдела федерального казенного учреждения ИК-8 УФСИН России по Ульяновской области. В надзорном ведомстве считают, что он пытался организовать «систему незаконного способствования» в условно-досрочном освобождении «нарушителям режима отбывания наказаний».

По данным следствия, в 2017 году злоумышленник получал взятки от осуждённых, имевших многочисленные дисциплинарные взыскания, за организацию издания приказов об их якобы поощрении и снятии с них взысканий. А при рассмотрении ходатайств указанных лиц в суде давал «незаконные заключения о целесообразности их условно-досрочного освобождения».

Суд признал злоумышленника виновным в получении взяток, назначив четыре года колонии общего режима со штрафом в 1,1 млн рублей. Кроме того, он на три года лишён права занимать должности, связанные с функциями представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями в органах уголовно-исполнительной системы. Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что в июле 2019 года в Ульяновске было завершено судебное разбирательство в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД РФ по Ленинскому району города, которого подозревали в получении взятки в виде виски, шоколада и 1,5 тыс. рублей. Как сообщало ИА REGNUM, суд прекратил уголовное дело и назначил 30 тыс. рублей штрафа.

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