Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM

У недавно открытого в Екатеринбурге Макаровского моста случился инцидент, в ходе которого пока не могут спасти человека. Об этом сообщает «Новый день».

Рядом с мостом, по улице Гражданской проезжал фургон-манипулятор, который задел своей стрелой высоковольтные провода. Транспорт мгновенно загорелся, и под ним сейчас лежит человек. Неизвестно, удастся ли спасти пострадавшего.

Пожарные и скорая помощь уже добрались до места инцидента.

Напомним, Макаровский мост вновь открыли для екатеринбургских водителей 1 июля 2019 года. Мост до этого перекрывали несколько раз, что осложняло транспортную ситуацию в городе.

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