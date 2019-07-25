Екатеринбург, 25 июля 2019, 09:02 — REGNUM
У недавно открытого в Екатеринбурге Макаровского моста случился инцидент, в ходе которого пока не могут спасти человека. Об этом сообщает «Новый день».
Рядом с мостом, по улице Гражданской проезжал фургон-манипулятор, который задел своей стрелой высоковольтные провода. Транспорт мгновенно загорелся, и под ним сейчас лежит человек. Неизвестно, удастся ли спасти пострадавшего.
Пожарные и скорая помощь уже добрались до места инцидента.
Напомним, Макаровский мост вновь открыли для екатеринбургских водителей 1 июля 2019 года. Мост до этого перекрывали несколько раз, что осложняло транспортную ситуацию в городе.
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