Реж, Свердловская область, , 08:51 — REGNUM

В Свердловской области разыскивается 15-летний подросток, который 24 июня вышел из своего дома по улице Чапаева 21 корп. 3 города Реж и его местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По факту исчезновения ребёнка следователи возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве (ст. 105 УК РФ). Граждан, что-либо знающих о местонахождении подростка просят сообщить информацию в компетентные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Свердловской области пропали две девочки 14-и и трёх лет. Об этом заявила их тётя, которая не дождалась их на станции — девочки ехали к родственнице на электричке. К счастью уже на следующий день они были найдены.

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